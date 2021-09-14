Настя Каменських і Потам планують дітей

Одна з найкрасивіших пар українського шоу-бізнесу мріє про спадкоємців. Читай, коли вони стануть щасливими батьками

23 травня 2019 року відгриміло грандіозне весілля Потапа та Насті Каменських. Шанувальники довгі роки чекали на цю подію, тому зіркові закохані були в центрі уваги цього дня. Але незабаром фанати отримали ще більш цікаві новини! Виявилося, що Потап і Настя Каменських розписалися за три роки до весільного торжества. Закохані голубки «втекли» в Лас-Вегас і таємно узаконили стосунки.

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З тих пір, як Потап і Настя Каменських, які нещодавно стали хрещеними батьками, перестали приховувати від публіки своє кохання, пройшло вже більше двох років. І весь цей час шанувальники зіркової парочки, не перестаючи, стежать за їхнім спільним життям. Вони з нетерпінням чекають моменту, коли Настя Каменських оголосить про вагітність від Потапа. І днями мрії фанатів збулися, хоч поки й не так, як їм цього хотілося б…

Настя Каменських і Потап скоро стануть батьками

Нещодавно Потап дав інтерв’ю українській пресі та чи не вперше не став відмовчуватися на питання про особисте. Так, репер, який виховує 12-річного сина Андрія від першого шлюбу з Іриною Горовою, зізнався, чому в нього з Настею Каменських немає спільних дітей. За словами Олексія Потапенка (справжнє ім’я репера Потапа — прим.ред.), багато хто вважає, що вони з дружиною «підхопили зіркову хворобу та не хочуть обтяжувати себе малюками». Але це не так.

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Чоловік Насті Каменських зазначив, що вони мріють стати батьками, і «це станеться, коли дозволять вищі сили». Потап також додав, що хоче п’ятьох дітей. А оскільки в нього вже є один син, четверо малюків від Насті Каменських йому буде досить.

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