Костя Трембовецький став Карнажем, а Богдан Буше – Веномом

Імпровізатор та блогер відвідали фестиваль Comic Con Ukraine

5 та 6 вересня у Києві ожили персонажі улюблених фільмів, мультфільмів та комп’ютерних ігор. Фестиваль коміксів та косплею Comic Con Ukraine зібрав дітей, дорослих і навіть зірок. Учасник Improv Live Show (Новий канал) та герой серіаліті «Київ вдень та вночі» і блогер Богдан Буше завітали на локацію фільму «Веном 2: Карнаж» та перевтілились у головних персонажів.

– Мені вперше наклали такий грим, – ділиться Богдан Буше. – У процесі роботи на мить уявив, що справді перевтілююсь у свого улюбленого персонажа Венома. А навколо ще й ходять різні Спайдермени, Бетмени, Тори. Змінилося відчуття реальності: ніби потрапив у Всесвіт Marvel. Спочатку мене лякали, що буде важко, шкіра може свербіти, але нічого такого не сталося. Не скажу, що суперкомфортно, але дві-три годинки я спокійно в такому вигляді походив. Було дуже цікаво спостерігати за реакцією людей на мій образ (усміхається).

Для імпровізатора Кості Трембовецького перевтілення з професійним гримом – не вперше.

– Колись моя знайома вчилася на гримера, і я був у неї на екзамені моделлю для гриму середньовічної людини, – згадує він. – Їй не надто пощастило, чесно кажучи, бо в мене ніс не дуже підходящої форми, щоки не такі, як було треба. Та, пам’ятаю, що їй вдалося, і я навіть йшов додому у цьому гримі. «Збирав» здивування людей. Цього разу в мене ще кращі емоції! Справді відчув себе Карнажем. Хочеться зробити злий погляд, накинутись на когось зненацька і вкусити.

На створення масок Венома та Карнажа пішло чотири дні.

– Працювала зі зліпком акторів, аби приблизно повторити анатомію обличчя , – каже художниця з гриму Джулія Мельник. – Веном – універсальна накладка, тому можна було ліпити на будь-якому зліпку. Маски зроблені з підручних матеріалів: латексу, борошна, пластмасових нігтів та клею.

Прем’єра фільму «Веном 2: Карнаж» в Україні – 14 жовтня 2021 року!

Читай також:

Друге пришестя Венома у тілі Тома Харді у трейлері фільму «Веном 2: Карнаж»

Зірка «Венома» і «Найвеличнішого шоумена» стала мамою вдруге