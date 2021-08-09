Веном 2 Карнаж: дивитися офіційний трейлер

Кіностудія Sony представила другий офіційний трейлер фільму «Веном 2: Карнаж».

«Веном 2: Карнаж»: дивитися трейлер онлайн

Фільм заснований на коміксах Marvel. У новій частині блокбастеру над світом нависла загроза. Тандем Едді Брока та інопланетного симбіота Венома кидає свою силу проти нового ворога – нестримного монстра-вбивці Карнажа.

До ролі венума повернувся Том Харді, який також допомагав писати сценарій. У фільмі зіграли Вуді Харрельсон та Мішель Вільямс. Режисером виступив Ренді Серкіс.

Прем’єра фільму «Веном 2: Карнаж» запланована на 16 вересня 2021 року.

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