Веном 2 Карнаж: дивитися офіційний трейлер

Друге пришестя Венома у тілі Тома Харді у трейлері фільму «Веном 2: Карнаж»
Кіностудія Sony представила другий офіційний трейлер фільму «Веном 2: Карнаж».
«Веном 2: Карнаж»: дивитися трейлер онлайн
Фільм заснований на коміксах Marvel. У новій частині блокбастеру над світом нависла загроза. Тандем Едді Брока та інопланетного симбіота Венома кидає свою силу проти нового ворога – нестримного монстра-вбивці Карнажа.
До ролі венума повернувся Том Харді, який також допомагав писати сценарій. У фільмі зіграли Вуді Харрельсон та Мішель Вільямс. Режисером виступив Ренді Серкіс.
Прем’єра фільму «Веном 2: Карнаж» запланована на 16 вересня 2021 року.
Читай також:
Злочинець, який хоче сісти, у трейлері фільму «Хороший, поганий, коп»