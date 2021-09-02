Джамала прокоментувала видалення свої кліпів з YouTube

Артистка намагається відновити доступ до свого каналу

Днями українська співачка Джамала залишилася без своїх кліпів на своєму YouTube-каналі. Першими це помітили фанати зірки, викликавши хвилю обговорень у мережі. Усі намагалися з’ясувати, що трапилося.

Українське видання MUZVAR заявило, що винуватцем таких змін можна назвати колишнього продюсера співачки Ігора Тарнапольського. А тепер цю ж версію частково підтвердила і сама Джамала у своєму Instagram. Вона не звинувачує експродюсера, але зізнається, що більше з ним не працює.

«У меня всего один ответ на все ваши вопросы. Уже 3 месяца я не сотрудничаю с Игорем Тарнопольский и полностью изменила менеджмент. Сейчас ключи от YouTube-канала Jamala мне не принадлежат, но я с командой работаю над их восстановлением», – розповіла Джамала.

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