TAYANNA і JAMALA – Моя Земля: дивитися онлайн прем'єру кліпу

Українські співачки TAYANNA і JAMALA презентували патріотичний кліп на свій дуетний сингл «Моя Земля».

Дивитися прем’єру кліпу TAYANNA і JAMALA – «Моя Земля» онлайн:

У відео артистки показали мальовничі куточки Західної України та провели ними глядача. Режисером кліпу виступив Назар Дорош, якому вдалося втілити патріотичний задум українських співачок.

«Країна, де я шалено надихаюсь всім — природою, людьми. Де я пишу, співаю, народжую дітей. Люблю тебе, Україно ❤️ Ми з @tayanna_reshetnyak підготували для кожного з вас подарунок — відеокліп на пісню «МОЯ ЗЕМЛЯ». Під час знімань було непросто, змінювалася погода, обставини й локації. Але й наша земля — така різна», – так описала кліп JAMALA у своєму Instagram.

««Моя Земля» — це новий, сучасний погляд на нашу рідну землю, яка є справжнім місцем сили, колискою неймовірних талантів і унікальної, приголомшливої краси», – прокоментувала відео TAYANNA.

Під час зйомок кліпу «Моя Земля» не обійшлося без екстриму. Посеред знімань у гористій місцевості розпочався дощ, який ускладнив увесь процес. Артистки неодноразово ковзали і падали, але обійшлося без серйозних травм.

Фото: Getty Images

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