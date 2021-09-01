Кліпи Джамали видалили з її YouTube-каналу. Що відбувається?

Усі відеороботи артистки за три роки просто зникли

Українська співачка Джамала залишилася без своїх кліпів на YouTube. Днями шанувальники зірки поміти, що з її каналу було видалено усі відеороботи за останні три роки. Як же так вийшло?

Як стверджує українське видання MUZVAR, винуватцем у зникненні кліпів Джамали з її ж YouTube можна вважати експродюсера зірки Ігоря Тарнапольського. Про це виданню розповіло анонімне джерело, близьке до артистки та її колишнього продюсера.

«Вже більше тижня усі офіційні відео співачки недоступні для перегляду на платформі YouTube. Таке безчинство справа рук колишнього продюсера Джамали Ігора Тарнопольского. Наразі сама співачка доступу до YouTube каналу немає та не коментує ситуацію», – поділився інсайдер.

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