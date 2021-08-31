Alyona Alyona розсекретила, як звуть її хлопця

Співчака тримає в секреті свої особисті стосунки

Ми вже розповідали тобі, що Alyona Alyona збирається переїжджати до свого хлопця. Тоді вона відмовилась називати його ім’я та взагалі розкривати особистість, адже дівчині комфортно тримати все в таємниці.

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Проте в своєму новому дописі в Instagram, співачка таки написала ім’я свого коханого, тож тепер ми знаєм, що хлопця звуть Денис. Зараз пара їздить по будівельним магазинам, щоб вдосконалити «своє гніздечко». Більше подробиць, нажаль, немає. Але віримо, що колись таки побачимо, хто ж той загадковий хлопець співачки.

Фото – @alyona.alyona.official

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