Comic Con Ukraine 2021: програма фестивалю та список зірок

Вже в найближчі вихідні, 4 та 5 вересня, у Києві відбудеться фестиваль для шанувальників коміксів – Comic Con Ukraine 2021

Організатори представили оновлену програму фестивалю. Тож швидше читай, хто з зірок приїде на Comic Con 2021 та купуй білети, якщо ти ще не встиг!

1. Перший зі старгестів — це Марк Дакаскос, актор, режисер, майстер бойових мистецтв та зірка культових стрічок 1990-х «Американський самурай», «Убивця, що плаче» і «Лише найсильніші». Ви точно бачили його й у більш сучасних проєктах: Марк перевтілився в злочинця Во Фата в «Поліції Гаваїв», зіграв голову служби безпеки Ґієру в «Агентах ЩИТа», постав у ролі колишньої зірки бойовиків Кімо Ван Зандт у «Люцифері» й навіть дав доброго прочухана Джону Віку в третій частині історії про найманого вбивцю.

2. А, може, ти фанат та поціновувач комп’ютерної гри «Resident Evil Village»? Тоді для тебе є супер класні новини. На фестиваль приїде Олена Манковська – польська актриса, модель і косплеєр, яка подарувала свою зовнішність легендарній Леді Дімітреску в хоррор іграшці. Сподіваємось, що біля неї буде якась охорона, інакше хлопці можуть просто розірвати «свою леді».

3. Є класна новина і для фанатів «Гаррі Поттера», адже ще однією гостею фестивалю стане Анна Шаффер, відома за роллю чарівниці Трісс Меріґольд в серіалі «Відьмак» від Netflix. Актриса зіграла також в фільмі «Гаррі Поттер і Принц-напівкровка». Також приїде і Наталія Тена, яка виконала в «поттеріані» роль Німфадори Тонкс. Актриса зіграла дику в «Грі престолів» і найманку в серіалі «Мандалорець».

4. Улюблені персонажі аніме, серіалів і відеоігор оживуть завдяки виступам косплеєрів на Cosplay Show. А прихильників K-POP культури очікує насолода від спекотної боротьби між учасниками наймасштабнішого в Західній Європі Cover Dance Show. І куди ж без уже традиційної події на Comic Con Ukraine — Dog Cosplay Contest. Хвостаті чотирилапі косплеєри щорічно підкорюють серця учасників та гостей конвенції, і пропустити таке просто неможливо.

Також на фестивалі ти знайдеш для себе безліч яскравих фотозон, поринеш у світ настільних та комп’ютерних ігор, звичайно, зможеш купити собі декілька коміксів, а також навчишся сортувати сміття та дбати про нашу планету.

А де ж інформація про актора Джанкарло Еспозіто («У всі тяжкі», Far Cry 6) запитаєте ви? Адже він мав відвідати захід. Нажаль, сталось так, що актор не зможе приїхати до Києва через пандемію і суворий контракт з кіностудією.

– Пандемія наздогнала нас в останній момент і дуже несподівано. У регіоні, де незабаром будуть проходити зйомки нового проєкту актора, встановили строгі карантинні обмеження, і кіностудія заборонила Джанкарло залишати країну. Але ми все одно спробуємо привезти Джанкарло в Україну, правда, в наступному році, – розповіли організатори фестивалю.

Фото – Сomic Con Ukraine, Getty Images

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