Alyona Alyona назвала конкретну суму, яку витрачає на себе щомісяця

Скільки ж грошей потрібно артистці, щоб прожити

Українська реперка Alyona Alyona зізналася, яку суму витрачає на себе щомісяця без урахування витрат на творчість. Свої фінанси зірка розсекретила у новому пості в Instagram.

Як з’ясувалося, звичайні потреби Alyona Alyona витрачає лише маленький відсоток від загальної суми свого заробітку – всього 7%.

«Зі своїх 100% заробітку, які я отримую за всю свою діяльність, собі я залишаю тільки 20%. Інші 80% вкладаються в роботу (зйомка кліпів, зарплата членам команди, оплата послуг тих, з ким співпрацюю). А ще з усіх грошей, які надходять мені, 13% відсотків йде на благодійність. Так, я вважаю, що завжди є той, кому треба набагато більше, ніж мені», – зазначила артистка.

Основними своїми витратами Alyona Alyona називає оренду житла, харчування та проїзд, адже багато їздить на таксі.

«Підбиваючи усі транзакції, в місяць я витрачаю приблизно 1000-1500$. Але останнім часом ця цифра більше, бо зараз я займаюсь переїздом, ходжу по будівельних магазинах з Денисом — докуповуємо необхідні речі, щоб вдосконалити своє гніздечко», – назвала точну суму реперка.

Якщо порахувати, то можна зрозуміти, що приблизні щомісячні доходи Alyona Alyona становлять 15-22 тисячі доларів.

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