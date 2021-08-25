MONATIK отримав звання заслуженого артиста України (ВІДЕО)

Артисту вручили престижну нагороду

Український співак Дмитро Монатік отримав звання заслуженого артиста України під час урочистостей на День Незалежності України 24 серпня. Нагороду артисту вручив президент України Володимир Зеленський на Майдані Незалежності.

«Я тобі дякую, за твою творчість», – сказав Володимир Зеленський.

Відео з визначної для артиста події MONATIK одразу опублікував у своєму Instagram, подякувавши за таке визнання.

«#МріятиНеШкідливо#МріятиТакВажливо Для меня это большое достижение! Искренне благодарен всем за поддержку, мотивацию и веру. З Днем Незалежності, Україно!!!», – підписав відео Діма.

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