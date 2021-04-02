Діма Монатік з дружиною і синами прикрасили обкладинку відомого глянцю

Артист вперше показав свою родину у повному складі у ЗМІ

Український співак Діма Монатік воліє не показувати своїх синів Даню та Платона у своїх соціальних мережах. Знаменитість вважає, що особисте життя повинно залишатися приватним, тому він завжди намагається оберігати дітей від надмірної публічності. Але на своє 35-річчя Монатік вирішив, що настав час познайомити фанатів зі своїми дітьми. Разом з дружиною Іриною та синами Данею та Платоном Діма знявся для журналу L`Officiel. Їхнє сімейне фото прикрасило обкладинку квітневого номеру.

«Пришло время Дане и Платоше показать свои лица. Это должно было произойти. Я делюсь своими достижениями, неудачами, победами, творчеством публично. Но главное достижение – это ведь они. Дети – моя главная гордость и, безусловно, лучшее, что произошло со мной в жизни. Сегодня, когда они повзрослели, нужно начинать осознавать, что такое интернет, публичность, что публичен абсолютно каждый, кто однажды зарегистрировался в социальных сетях, что Интернет помнит все твое каждое слово и действие. Что многим можно не нравиться и наоборот, но важно четко ощущать разницу аккаунта и личности, человека и пользователя, комментария написанного и высказанного вслух, интернета и реальной жизни», – написав Діма Монатік у своєму Instagram.

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