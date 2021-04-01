MONATIK – Ресницы безопасности: прем’єра саундтрека до документального фільму Вечно танцующий человек

З нагоди 35-річчя мультиартист випустив головний саундтрек до документальної стрічки «Вечно танцующий человек» про своє життя і творчість. У відеоряді треку, який отримав назву «Ресницы безопасности», співак вперше показав обличчя своїх дітей – Данила і Платона

Ковід змінив наше життя…

і спогади змінив… загострив їх…

прямо під «ресницы безопасности»… (с) MONATIK

Композиція MONATIK «Ресницы безопасности» увійшла в його третій сольний альбом LOVE IT ритм і полюбилася мільйонам слухачів на всіх стрімінгових платформах по всьому світу. 1 квітня трек вийшов у світі у вигляді екранізації ретроспективи до документального фільму, хроніки відвертих сімейних кадрів з особистого і творчого життя українського продюсера і креатора.

– «Ресницы безопасности» – це світло, що пробивається крізь хмари. Ця пісня, як ніяка інша, описує шлях до мети: «Сколько повидали, сколько раз ломали, как бы сильно не носила нас земля, а это было все не зря», – прокоментував прем’єру MONATIK. – Ми вирішили зробити до неї відеороботу, яка складається з намальованих моментів, архівів, відео, які ми встигли зібрати з подорожей, гастролей з різних куточків світу. Це дуже тепле відео, яке в період всесвітньої пандемії виглядає ще більш ностальгічно, і ти дуже хочеш, щоб повернулися ці часи. І я вірю, що так і станеться.

MONATIK – «Ресницы безопасности»: слухати онлайн

Режисером відеохроніки виступив Артем Григорян, який понад 5 років провів у гастролях разом із командою артиста і зобразив найбільш знакові події з його життя. В роботі відцифровані неймовірно цінні касетні архіви більш ніж 20-річної давності (дитинства і молодості продюсера і креатора). В «Ресницах безопасности» MONATIK вперше показує обличчя своїх дітей – Данила і Платона; відеозаписи, як артист забирав синів з пологового будинку; пам’ятні кадри весілля зі своєю дружиною Іриною Монатік а інші особисті моменти життя.

Робота «Ресницы безопасности» простежує шлях становлення особистості та артиста MONATIK, від початківця-музиканта до феномена сучасної поп-сцени, який безпосередньо впливає і створює історію музики самостійно, без допомоги продюсерів. Дана робота інтригує перед великою прем’єрою документальної стрічки «Вечно танцующий человек», яка виходить у широкий прокат 1 червня 2021 року.

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