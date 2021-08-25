Кендалл Дженнер показала фото, на якому гола звисає на мотузочці

Селебриті продемонструвала оголене тіло

Американська супермодель Кендалл Дженнер не соромиться показувати свої модельні параметри без одягу. Зірка часто погоджується зніматися оголеною для різних брендів. Але кожна зйомка креативніша від попередньої.

Наприклад, нещодавно бренд Jacquemus показав провокаційний кадр зі своєї нової рекламної кампанії з оголеною Кендалл Дженер. На фото супермодель не просто позує без одягу, вона робить це, висячи на тоненькій мотузочці, яка закінчується маленькою кулею. Така собі мініатюрна версія велетенської кулі на ціпку з кліпу Майлі Сайрус.

Оголені груди Кендалл прикрила рожева замшева сумочка з золотим ланцюгом. Тому побачити можна лише голі пружні сідниці супермоделі. Подивіться на цю сексі штучку.

Фото: Getty Images

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