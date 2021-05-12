Кендалл Дженнер і Наомі Кемпбелл знялися у крихітних бікіні в новому фотосеті

Моделі постали на фото у коштовних прикрасах

Журнал V Magazine представив серію різних обкладинок свого нового випуску Summer 2021. Для обкладинок знялися відомі світові моделі Наомі Кемпбелл, Кендалл Дженнер, Імаан Хаммам і Анок Яй.

– У міру того, як світ готується до довгоочікуваного літа, V Magazine відкриває сезон купальників, представляючи спекотний літній випуск з супермоделями. Вітайте чотирьох класних жінок, кожна з яких просуває майбутнє модельного бізнесу по-своєму. Всі вони зображені в прикрасах Cartier і сезонних купальниках, – заінтригувала редакція V Magazine.

Наомі Кемпбелл, Кендалл Дженнер, Імаан Хаммам і Анок Яй постали на фото у крихітних купальниках від брендів Burberry, Tom Ford і Balenciaga, які чудово підкреслили усі вигини їхніх фігур. Усі знімки виконані у чорно-білій стилістиці, що додає ще більшої сексуальності. Лише погляньте на це!

Фото: Getty Images

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