Кендалл Дженнер визнала, що страждає на психологічні розлади

Селебріті розповіла, що бореться з тривогою щодня

Американська модель Кендалл Дженнер нещодавно шокувала фанатів відвертим зізнанням. Виявилося, що дівчина страждає на психологічний розлад – підвищену тривожність. Про це зірка розповіла в діалозі з психологом для нової серії інтерв’ю журналу Vogue.

«Я пам’ятаю себе в віці 8-10 років. Я відчувала прискорене серцебиття, неможливість нормально дихати, тому розповіла про це мамі», – згадала Кендалл.

Зараз селебріті пов’язує свій стан саме з зірковим статусом та підвищеною увагою до своєї персони. Часом симптоми настільки загострюються, що Кендалл потрібно відвідувати лікаря.

«Мені здається, що постійне перероблення та моє перебування в ситуації, в реаліях якої я на даний момент живу, привели до того, що все вийшло з-під контролю. Бували випадки, коли мені потрібно було терміново відправитися в лікарню, бо мені здавалося, що моє серце вистрибує з грудей. Я не могла дихати, і мені необхідна була допомога. Іноді мені здається, що я вмираю», – поділилася модель.

Кендалл Дженнер також зізналася, що була рада можливості довго залишатися вдома через пандемію. За її словами, цей час справді допоміг їй та пішов на користь її психічному здоров’ю. Тому думка про зняття обмежень та повернення до колишніх реалій навіює дівчині паніку.

«Те, що змушує мене відчувати почуття тривожності, так це розуміння, що мені потрібно буде вибиратися на вечерю з великою кількістю друзів, ніж тим, що я звикла бачити за останній рік», – підсумувала зірка.

Фото: Getty Images

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