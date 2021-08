Фестиваль Білі ночі Африка: як це було (ФОТО)

Повне занурення у світ пристрасної Африки: як пройшов White Nights Festival. Africa

На цих вихідних у столиці відкрився портал до найгарячішого та найзагадковішого континенту світу. У Києві прогримів White Nights Festival. Africa — ще більш видовищний, артовий та феєричний, ніж зазвичай.

Лишень ступивши перші кроки Арт-Заводом «Платформа», гості одразу відчували первісний африканський вайб. Їх зустрічали племінні танці, заворожуючий декор у кожному куточку локації, розмаїття тематичних фотозон, захопливі інсталяції й арттворіння.

Людина-пантера, людина-крокодил та інші загадкові створіння ставали провідниками у світ свободи, танців та задоволення. А справжні літаки, які розмістили по всій території, натякали на повну пригод мандрівку до африканського континенту.

На White Nights можна було відчути й побачити Африку на всіх без винятку локаціях.

У першу чергу, біля 7 музичних сцен. Кожна з них передавала власну енергетику, дивувала особливим оригінальним дизайном та звучала своїми жанрами. Грандіозна Main Stage із всевидючими очима тварин, що немов стежили за гостями фесту, тішила виключно виступами наживо. Саме там 13 серпня добряче пошуміли герої цьогорічного «Євробачення» Go-A. «Ми вперше на такій модній тусовці, і вона нам надзвичайно подобається», — зізналась зі сцени вокалістка гурту Катерина Павленко.

14 серпня на Main Stage розкачав і видав свій несамовитий дабстеп DUB FX. Цьому бравому австралійцю однаково: Бенджамін Стенфорд так само потужно запалює й перед невеличкою компанією просто на вулиці, і перед величезним натовпом меломанів, як на White Nights Festival. Africa. DUB FX так надихнула фестивальна атмосфера, що він пообіцяв неодмінно повернутися сюди в 2022-му: «Київські «Білі Ночі» — це було просто неймовірно! Я дуже радий та гордий, що тут побував. Побачимося зовсім скоро — на грандіозній вечірці наступного року».

Фантазійна Backyard Stage манила декором із автентичними африканськими орнаментами та, звісно, гучними виступами хедлайнерів. 13 серпня там запалила засновниця відомого гамбурзького клубу Ego MAGDALENA. «Дякую Києву за цю коротку солодку та чудову енергію», — зізналася в Instagram музична трендсетерка.

14 серпня на Backyard Stage з особливим запалом виступив родоначальник електроклешу DJ HELL. І це було… легендарно! Епатажний ветеран світової електронної сцени зібрав під сценою величезний натовп, що й не думав розходитися до кінця виступу артиста. Того ж вечора гостям фесту подарувала вибуховий сет всесвітньо відома українська діджейка та продюсерка Miss Monique. «Коли ти граєш у рідному місті, це дуже особливі почуття. Дякую, White Nights!», — поділилась в соцмережах артистка.

Епіцентром жанрів Drum’n’Bass і Trance на фестивалі стала нова, сьома сцена на White Nights — Special Stage. Попри те, що вона ховалася в надрах Арт-Заводу «Платформа», її легко знаходили за звуком меломани. Адже там гриміли круті сети від легендарних артистів — першовідкривачів Drum’n’Bass і Trance в Україні. Серед них: хрещений батько вітчизняного драму Tapolsky, майстри справжнього карпатського drum & bass Derrick & Tonika, перший український артист, що увійшов до топ-100 діджеїв планети, Omnia і трендсетерка транс-музики із 25-річним стажем Anna Lee.

Схожа на різнобарвний магічний шатер Green Stage тішила регі, соулом та фанком. На ній влаштовували двіж O.Skrypka (його вайбовий старт із піснею «Олено, не плач» точно запам’ятався усім), ILCHY Dragonfly, Wonder Land Band, krapka;KOMA, J SCOPE, Kyiv Mistah та інші артисти.

На таємничій і атмосферній «внутрішній» Inside Stage панували реп і хіп-хоп. Її господарями стали артисти POWER FM Party Radio: TRICKY NICKI, KAEF, НКНКТ, MR.X та інші. На Becherovka Stage, що нагадувала велетенський тропічний ліс, на гостей фесту чекало розмаїття діджей-сетів від артистів шоукейсів Cube Records UA і The ROOM. На камерній Boho Stage за вайбові мелодії відповідали музиканти шоукейсів RIM та SkyBar.

White Nights — відтепер і фешн-фестиваль.

13 серпня на головній сцені фестивалю за підтримки Fashion TV відбувся видовищний фешн-перформанс. Усе завдяки французькому дизайнеру Мікеланджело Сала. Митець показав на White Nights неймовірний одяг в афро-японському стилі, який високо оцінив сам Вірджил Абло. Ба більше — дизайнер ще й відсвяткував на «Білих Ночах» свій день народження.

Жодних традиційних модних показів! На White Nights відбувся справжній перформанс, де моделі (серед яких — артистки ILCHY та Ганна Нелуп із гурту GannaBaby, танцівниця Антоніна Руденко) виходили на Main Stage під барабанні ритми, а завершували дійство біля входу на фестиваль у шаленому африканському танці. Яскраві образи дизайнера доповнили речі та аксессуари з африканського магазину Maison Iba та мейк від MAKE UP FOR EVER. Музичний супровід перформансу написала ILCHY, а відтворив його Gigi Ibicenco.

Африку в мистецтві на фесті показали кращі вітчизняні митці.

Це і Єгор Лемзяков із серією робіт The Rumble in the Jungle, і Дем’ян Ферій із витворами в техніці діджитал-колаж, і MISHA KUSH з історіями про голуба Валеру, і Лілія Кувалдіна із серією картин COLOR, і Сергій Рожин із медіаторским проєктом «Раби Малевича», і Юля Кисіль із серією відеосюжетів, головним героєм яких є Awhoivan, і Марія Зражаєва із портретами, що відкривають тему справжньої спекотної Африки, і Серж Пайє із серією робіт «Сміття, що надихає».

Відомі за минулим фестивалем X-Platform та Creative Media Systems представили на фестивалі персональний проєкт Сергія Ніжинського «Горизонт Атона», а також роботи DARUMA, Cerebra: L A 8 Y R I N T H, «Терраморфінг», «Еквілібр», «Метаноя» із серії «Нова Міфологія».

Приємний сюрприз чекав на цінителів мистецтва, адже фестиваль усіляко підтримує вітчизняних митців. Українським артом на White Nights можна було не тільки насолодитися просто під час фестивалю, а і придбати для своїх приватних колекцій. Зокрема, 5 робіт знайшли своїх власників: дві — MISHA KUSH, дві — Марії Зражаєвої й одна — Лілії Кувалдіної.

Бари пригощали літніми коктейлями з африканським присмаком.

Перепочити від шалених танців та послухати улюблених артистів за смачним напоєм пропонували бари Becherovka, Оlmeca, Absolut, Havana Club та Jameson. Кожен із них приготував дещо особливе. Absolut дивував горілкою з кавуном, Becherovka радувала освіжаючим напоєм для сміливців — Becherovka Lemond & Tonic, Jameson прикрашав дозвілля фірмовим напоєм Jameson Ginger & Lime, Havana Club пригощав коктейлями так само, як колись Жан-Поля Сартра й Ернеста Гемінґвея, а на барі Olmeca можна було скуштувати мексиканську текілу, стиглу агаву для якої збирають виключно в регіоні Халіско.

White Nights Festival. Africa не обійшовся без спортивних подій та розваг.

Просто на фесті відбувався фінал чемпіонату України з баскетболу 3х3 Parimatch. А після нього можна було поспостерігати за видовищним данк-контестом за участю українського спортсмена та чемпіона України з баскетболу Вадима Miller’а Поддубченка та чемпіона світу зі слем-данків Дмитра Кривенка. До того ж, спортивну зону із баланс-бордами облаштував на White Nights Festival. Africa спортивно-розважальний комплекс X-Park.

Як і в червні, на «Білих Ночах» усі фестивалили без готівки. Завдяки ПриватБанк та Mastercard Ukraine White Nights Festival. Africa був повністю cashless: гості розрахуватися виключно картками або гаджетами.

Безперечно, видовищний White Nights Festival. Africa не змогли пропустити українські селебрітіс. Серед гостей фесту можна було побачити Влада Яму, Софію Стужук, Alloise, Богдана Буше, Руслана Кузнєцова, Дмитра Топоринського, Ясю Крутову та Сергія Стоуна.

Завдяки кому занурювалася в африканську феєрію українська столиця? Основа команди «Білих Ночей»: засновник та ідеолог фестивалю — Роман Тугашев, Head of Project & Creator — Тамара Votuma, режисер — Світлана Рихлюк, SММ — 8tag, піар і маркетинг — N2.

Містичний Тулум та дивовижна Африка — такими були шалені «Білі Ночі» 2021. Зберігаємо їхній вайб до наступного літа та починаємо відлік до White Nights Festival 2022!

