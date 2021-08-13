Сара Джессіка Паркер і Кріс Нот в ліжку: нові чуттєві кадри зі зйомок продовження «Секс у великому місті» (ФОТО)

Актори й далі продовжують підігрівати інтерес своїх фанатів до нової частини серіалу

Ну як же хочеться швидше дізнатись про долю улюблених персонажів: Керрі Бредшоу та Містера Біга! А головні актори тільки розпалюють інтерес.

Кріс Нот (Містер Біг) виклав у свій Instagram нове фото з Сарою Джессікою Паркер (Керрі Бредшоу) зі зйомок продовження серіалу «Секс у великому місті» – «And Just Like That…». На ньому щасливі Керрі і Біг лежать у ліжку, оба сміються та виглядають дуже закоханими.

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Сара Джессіка Паркер і Кріс Нот показали чуттєві моменти возз’єднання на зйомках продовження «Секс у великому місті» (ФОТО)

То що ж на них чекає? Важке розлучення, як стало відомо зі злитого сценарія, чи все-таки щасливе подружнє життя, за яке так переживали фанати? Дізнаємось, вже восени.

Фото – Getty Images

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