12 серпня Jerry Heil влаштувала справжню весільну церемонію, на якій одружилася із собою. У такий незвичний спосіб співачка презентувала нову роботу — кліп на пісню «Тук-Тук-Тук»

За словами Jerry Heil, вона давно про це задумувалась, вперше дізнавшись про явище сологамії кілька років тому. Але чекала слушну мить — і вона настала, коли з’явилась пісня «Тук-Тук-Тук», а згодом — ідея незвичайного кліпу, знятого режисером Тарасом Голубковим. «Весільна» презентація підкреслила основну ідею твору, яка полягає у зіткненні старих «батьківських» традицій та нових норм суспільства. Сучасна молодь змушена маневрувати між цими двома реальностями, намагаючись побудувати власне щасливе майбутнє. І при цьому не обдурити серце, яке — «тук-тук-тук» — диктує щось своє.

Ексклюзив! Інсайдер злив запрошення на весілля Jerry Heil (ФОТО)

За сюжетом кліпу, Jerry Heil в образі іншопланетянки «прибуває» зі своєю ексцентричною родиною в типове українське село, щоби укласти шлюб із нареченим. Його образ втілив гуморист Іван Люленов. Далі відбувається низка комедійних колізій — іншопланетяни та українці намагаються знайти спільну мову в декораціях традиційного сільского весілля.

Jerry Heil виходить заміж? Фото з репетиції церемонії

– Я дуже шаную народні українські традиції, в тому числі, святкування весіль, і в майбутньому хотіла б мати таке, – поділилася Jerry Heil. – Головна героїня цієї пісні — мій уявний прототип, можливо! У мене дуже велика родина, тож мені пощастило побувати на багатьох весіллях. Я це дійство щиро полюбила, але робити за стандартним сценарієм — не про нас з режисером Тарасом Голубковим. Тарас майстерно вміє поєднувати традиційне з неочікуваним — ось що нас з’єднало. Адже це те, що я люблю робити в своїй музиці. Взагалі це найбільший кайф, як на мене — міксувати сучасні реалії із традиціями своїх предків. Десь так своє справжнє весілля і бачу: з перекочуванням яйца та перевдяганням у DZIDZIO.

Jerry Heil – «Тук-Тук-Тук»: дивитися кліп онлайн

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