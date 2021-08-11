аlyona аlyona збирається переїжджати до свого хлопця

Про цю радісну подію співачка розповіла у шоу «Дурнєв дивиться TikTok» на YouTube

Про особисте життя дівчини мало кому що відомо, вона тримає його у таємниці. Але нещодавно що аlyona аlyona все ж таки розсекретила трохи приватної інформації. Співачка повідомила, що от-от збирається переїхат жити до свого хлопця.

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Нажаль, на запитання ведучого «хто ж саме її коханий» дівчина не відповіла, адже вважає, що немає сенсу щось розповідати. Та пообіцяла просто колись його показати. А зараз їй так комфортно – менше показувати особисте загалу.

Про свого хлопця співачка вперше заговорила ще у лютому цього року. Вона розповіла, що у свої 29 років по-справжньому закохалася та відчуває себе потрібною. Проте дівчина не хоче його показувати, адже за її словами, хлопець не публічна персона та не хоче піаритись за її рахунок.

Фото – @alyona.alyona.official

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