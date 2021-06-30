Девочка с каре: прем'єра кліпу, в якому знялася дівчина Волошина Аня Трінчер

«Девочка с каре» — новий кліп гурту «ТОК», учасниками якої є зірки TikTok. Відеоробота розповідає про те, як і чим насправді живуть сучасні підлітки. У ній знялася Аня Трінчер, дівчина скандально відомого блогера Олександра Волошина

Гурт «ТОК» з’явився зовсім недавно, але вже встиг голосно заявити про себе. Це незвичайна і нова для України історія: танцювальний поп-колектив, який складається з яскравих і харизматичних підлітків, буквально з першої пісні підірвав соцмережі. Їх дебютний сингл «Мальчик TOP» за рекордно короткі терміни зібрав мільйон переглядів тільки на YouTube, а також справив фурор у TikTok, по суті, зробивши гурт новими кумирами підростаючої публіки.

Сьогодні «ТОК» представляють нову роботу — кліп на пісню «Девочка с каре». Артисти зняли справжній короткометражний фільм, який з головою занурює глядача в шкільну атмосферу, а також зачіпає нові, актуальні проблеми сучасних тінейджерів. Сюжет збудований навколо головної героїні, яка переживає свій перший шкільний день. Кожен з нас пам’ятає, як це складно. Перед тобою — мікрокосмос вже сформованих взаємин у колективі. Історії дружби, симпатій і взаємної неприязні. Хтось комусь подобається, ті не спілкуються з цими, а з кимось не спілкується взагалі ніхто. І у це все потрібно якось вбудуватися.

Героїня кліпу проявляє свою індивідуальність, заводить знайомства, у неї виникають перші почуття до хлопця. Але, за законами шкільної гравітації, таких сильних особистостей не люблять — їм доводиться відвойовувати право бути собою. Сама того не підозрюючи, дівчина опиняється втягнутою в конфлікт, який переростає у відкритий булінг з новенькою в самому його епіцентрі. Втілила цю героїню українська співачка і актриса Анна Трінчер, яка нещодавно потрапила в скандал через бойфренда Олександра Волошина.

— Ми сподіваємося, що цей відеокліп допоможе підліткам, а також їхнім батькам задуматися над проблемами, які піднімає сюжет, — коментують учасники гурту «ТОК». — Шкільний вік — непростий час в житті кожної людини. Ми не з чуток знаємо, якими можуть бути жорстокими школярами. Але весь негатив вони як губки вбирають зі свого оточення і виховання. Насправді багатьом дорослим людям варто було б повчитися у своїх дітей безпосередності, щирості і вмінню знаходити спільну мову, товаришувати і стояти одне за одного. Зробити наш світ трішки добрішим — легко. Просто потрібно почати з себе.

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