Чоловічі сльози: дивитися офіційний трейлер

Кіностудія Warner Bros. представила трейлер драми «Чоловічі сльози».

«Чоловічі сльози»: дивитися трейлер онлайн

В основу фільму лягла книга письменника Річарда Неша 1975 року. Колишня зірка родео Майк Міло у 1979 році пішов на роботу до свого колишнього боса. Він повинен привезти маленького сина боса з Мексики в Техас. Дорога виявляється складнішою, ніж здавалося. За час подорожі Майк повинен буде навчити хлопчика урокам життя та чоловічої мужності.

Головну роль у фільмі зіграв 91-річний Клінт Іствуд, який також виступив режисером та продюсером. Також у картині зіграли Едуардо Мінетт,Наталя Травен, Дуайт Йоакам, Говард Полк, Фернанд Уррехол та Гораціо Гарсія-Рохас. Сценарій допомагав писати автор книги, яка стала основою для фільму, Річард Неш.

Прем’єра фільму «Чоловічі сльози» запланована на 23 вересня цього року.

Фото: Getty Images

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