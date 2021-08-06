Хороший поганий коп: дивитися офіційний трейлер

Український кінодистриб’ютор Kinomania представив україномовний трейлер бойовика «Хороший, поганий, коп».

«Хороший, поганий, коп»: дивитися трейлер онлайн

Фільм розповідає про протистояння професійного вбивцю, поліцейську, яка нещодавно почала працювати, та шахрая, який шукає захисту за ґратами. Злочинцю конче необхідно потрапити у в’язницю, щоб сховатися від тих, хто прагне його смерті. І йому таки вдається сісти. Але у сусідній камері на нього вже чекав ворог.

У фільмі зіграли Джерард Батлер, Френк Ґрілло, Алексіс Лаудер та інші. Режисером став Джо Карнаган.

Прем’єра фільму «Хороший, поганий, коп» запланована на 11 листопада 2021 року.

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