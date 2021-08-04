Зірка «Сексу у великому місті» таємно одружився після 20 років стосунків

Виконавець ролі Ейдана Шоу офіційно оформив стосунки з коханою

Американський актор Джон Корбетт, відомий за роллю Ейдана у серіалі «Секс у великому місті», зізнався, що нещодавно таємно одружився. 60-річна знаменитість вирішив нарешті оформити стосунки зі своєю 64-річною обраницею, акторкою та моделлю Бо Дерек. Пара зустрічалася 20 років. Про грандіозну подію Джон Корбетт розповів в шоу The Talk.

Як виявилося, весілля пари відбулося ще минулого Різдва. Джон Корбетт та Бо Дерек не хотіли раніше розповідати про церемонію, бо минулий рік був для всіх важким.

«Джеррі, я зовсім забув сказати тобі, що ми з Бо одружилися ще в минуле Різдво. Ми не хотіли, щоб 2020 рік став тим, на що всі озираються і ненавидять. Давайте зробимо з цього періоду хоч один приємний момент», – так звернувся Джон Корбетт до ведучого Джеррі О’Коннелла.

Нагадаємо, Джон Корбетт та Бо Дерек живуть разом з 2002 року. Дітей у пари немає. Фото: Getty Images

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