Джонні Депп отримає десятки мільйонів за звільнення з «Фантастичних звірів»

Студія Warner Bros. винна актору гроші за роль Грін-де-Вальда

Після звільнення Джонні Деппа з третьої частини франшизи «Фантастичні звірі» він все одно отримає свій гонорар. Адже селелебріті заключав з Warner Bros. контракт pay-or-play, за яким актор отримує свої гроші незалежно від того, чи буде зніматися. Про це повідомляє видання The Hollywood Reporter.

Виявилося, що фільму «Фантастичні звірі 3» почалися з 20 вересня, і Джонні Депп вже встиг зіграти в одній сцені. Формально Депп не звільнений з картини, його просто замінять, тому, як компенсацію він отримає увесь гонорар.

Нагадаємо, Джонні Деппа відсторонили від фільму «Фантастичні звірі 3» після його програшу в суді проти видання The Sun.

Фільм «Фантастичні звірі 3» планують випустити 22 липня 2022 року.

Фото: Getty Images

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