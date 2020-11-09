Хто замінить селебріті у франшизі, поки невідомо

Студія Warner Bros. відмовилася від Джонні Деппа у ролі Геллерта Грін-де-Вальда у новому фільмі «Фантастичні звірі». Причиною став програш актора у суді виданню The Sun.

У 2018 році Джонні Депп розпочав справу проти видання The Sun через матеріал про побиття своєї колишньої дружини Ембер Херд. Нещодавно, 2 листопада, Високий суд Лондона визнав, що 12 з 14 описаних випадків насильства є правдою. Фактично, суддя відхилив позов, а голлівудський актор програв суд.

«У світлі останніх подій я хочу зробити наступне коротку заяву. По-перше, я хочу подякувати всім, хто подарував мені свою підтримку та відданість. Я був задоволений і зворушений вашими повідомленнями про любов і турботу, зокрема за останні кілька днів. По друге, я хочу повідомити, що Warner Bros. попросили мене відмовитися від ролі Грін-де-Вальда в «Фантастичних звірів», і я поважаю це прохання і згоден з нею. у висновку хочу сказати наступне. Сюрреалістично рішення суду у Великобританії не змінить мою боротьбу за правду, і я підтверджую свої плани на апеляцію. Мої наміри залишаються в силі, і я доведу, що звинувачення, висунуті проти мене, помилкові. Мої життя і кар’єра не будуть визначені цим моментом у часі», – написав Депп в своєму Instagram .

Хто тепер гратиме Геллерта Грін-де-Вальда у новому фільмі «Фантастичні звірі», поки невідомо. Продюсери проведуть новий кастинг. Прем’єру третьої частини «Фантастичні звірі» перенесли з листопада 2021 року на літо 2022 року.

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