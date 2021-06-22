Каст Друзів заспівав тему з культового серіалу (ВІДЕО)

Актори по-особливому відтворили головний саундтрек проекту

Не так давно творці культового серіалу «Друзі» порадували фанатів реюніоном та спеціальним епізодом до 25-річчя проекту. Але плюшки на цьому не закінчилися. Час від часу американські шоу продовжують радувати нас крутим контентом на тему «Друзів», який пробиває на сльозу.

Цього разу ведучий «The Late Late Show» Джеймс Корден, який і став ведучим реюніону, запросив акторів «Друзів» Лізу Кудроу, Кортні Кокс, Дженніфер Еністон, Метта Леблана, Девіда Швіммера і Метью Перрі підвезти їх до знімального павільйону серіалу на території Warner Brothers. І оскільки всі шестеро друзів опинилися в одному автомобілі – гольфкарі, то не погратися у «Carpool Кaraoke» було просто грішно! Джеймс Корден ввімкнув саундтрек з серіалу та увесь каст почав підспівувати та плескати у долоні у ритм музиці. Що тут говорити, краще дивіться самі!

Фото: Getty Images

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