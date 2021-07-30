Зірка серіалу Новенька Захар Шадрін – про зйомки з Жан-Клодом Ван Дамом у фільмі для Netflix

Сьогодні, 30 липня, відбудеться світова прем’єра нового комедійного бойовика «Останній найманець» від Netflix. Відомо, що зйомки фільму проходили в Києві, а виконавець головної ролі сам Жан-Клод Ван Дам приїжджав зніматися в українську столицю. Як виявилося, його партнером по зйомках став український актор, зірка серіалу «Новенька» (Новий канал) Захар Шадрін. У день прем’єри «Останній найманець» Новому каналу вдалося ексклюзивно поспілкуватися з Захаром Шадріним і дізнатися, як же це – зніматися разом з великим Жан-Клодом Ван Дамом.

– Захар, як тебе знайшли і відібрали на роль? Як проходив кастинг?

– Усі запити на проби я отримую на платформі CastingForm, так було і коли мене затвердили на HBO, і Amazon. Тепер в моїй фільмографії з’явився ще й Netflix. Кастинг-директорка Тетяна Володимирська знайшла мене через голлівудську онлайн-платформу CastingForm. Далі все стандартно: текст, відео з самопробами у відповідь, затвердження. Моя менеджерка Даша Тімбуш займалася переговорами з Лос-Анджелеса.

– Розкажи, будь ласка, про свою роль.

– За сценарієм, я граю врятованого героєм Ван Дама сина важливого бізнесмена. Всі сцени, власне, у мене особисто з Жан-Клодом!

– І як же це працювати з самим Жан-Клодом Ван Дамом?

– Це велика честь для мене працювати з легендою Голлівуду, бойовиків і екшн-фільмів нарівні з Арнольдом Шварценеггером, Сильвестром Сталлоне і Джекі Чаном. Приємно, коли легендарний актор називає тебе другом і каже, що радий попрацювати разом. Ну, і телефончик його, звичайно, тепер є. Коли поїду на батьківщину Ван Дама в Брюссель, буде привід написати. Працювати з Жан-Клодом Ван Дамом дуже весело. Він любить відпускати жарти в своїй абсолютно серйозною манері, від чого ти часом не розумієш, говорить він серйозно чи ось зараз пожартував. Мене після зйомок знайомі часто запитували: «Ну що, як тобі, працювати із зіркою?» Можу сказати, що нормально. Ніякої особливої ​​зірковості на майданчику не відчувалося, окрім того, що з ним постійно хтось хоче сфотографуватися. Особливо цінне спілкування в перервах між сценами, розслаблено і на рівних, розуміючи, що Жан-Клод Ван Дам така ж людина, як і я, і ми разом робимо одну роботу. Це дає величезний заряд енергії, віри в себе, ще одне підтвердження, що я на своєму місці.

– Як тобі було працювати з англомовними репліками? Можливо, довелося позайматися з accent reduction specialist?

– З англійською у мене проблем немає. Над акцентом і вимовою я працюю сам. Всі фільми та серіали я дивлюся в оригіналі, просто повторюю звуки і інтонації. Звичайно, я поки не розмовляю, як носій, але і якоїсь спеціальної мовної підготовки типу занять з коучем для цієї ролі не було потрібно. Режисер і продюсери залишилися дуже задоволені.

– «Останній найманець» – це бойовик, а значить, без екстремальних трюків не обійшлося. Ти сам все виконував чи був задіяний дублер-каскадер?

– Було дуже круто самому виконати деякі трюки без дублера. Наприклад, в сцені, яка є в трейлері, де перед тим, як герой Ван Дама мене рятує, я з мішком на голові намагаюся втекти і дуже натурально сам б’юся головою об стіну. Я попросив режисера Давида Шарона зробити цю сцену самостійно. З метою безпеки мені дозволили зробити найпростіший трюк тільки в цій сцені. Всі інші падіння і виліт з вікна у фільмі виконують професійні каскадери.

– Як тобі працювалося з командою Netflix?

– Завжди приємно працювати з професіоналами. Це не перша моя робота на майданчику голлівудського проекту, але перша в міжнародному повному метрі. До цього мене в основному стверджували в західні серіали. Робота з французькою командою – суцільне задоволення. Люди, з якими я безпосередньо мав контакт на майданчику, – кращі в своїй справі. Всі намагалися зробити все максимально можливе для того, щоб мені було комфортно, і я міг думати виключно про свою роботу. Один з найбільш пам’ятних моментів на майданчику, коли до мене підійшов познайомитися оператор картини Тьєррі Арбогаст. Тьєррі – оператор Люка Бессона, а Бессон – один з моїх улюблених режисерів. Пам’ятаю, у мене тремтіла рука (і, напевно, страшно спітніла долоня), коли ми тиснули з Тьєррі один одному руки. Це був той момент, коли я усвідомив, що я всього в одному рукостисканні від Люка Бессона (OMG!).

Про фільм:

У центрі сюжету колишній агент французької секретної служби, який змушений перервати «пенсію» і терміново повернутися до Франції: його сина необгрунтовано звинувачують в незаконній торгівлі зброєю і наркотиками. Герою у виконанні Ван Дама має бути не тільки врятувати сина, але і розібратися в заплутаному клубку політичних інтриг на найвищому рівні.

Дивіться комедійний бойовик «Останній найманець» з Жан-Клодом Ван Даммом і Захаром Шадрін на Netflix вже зараз.

Читай також:

Netflix випустить ще один сезон серіалу «Люцифер». Дата виходу

Netflix назвав ТОП-5 найсексуальніших акторів