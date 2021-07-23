Netflix назвав ТОП-5 найсексуальніших акторів

Чи потрапив твій краш у список найгарячіших?

Стрімінговий сервіс Netflix нещодавно провів цікаве соціальне опитування серед своїх підписниць. Запитання було одне: кого вони вважають найсексуальнішим актором евер. Після опитування було складено рейтинг ТОП-5. Дивіться, хто ж у нього увійшов.

5 місце – Ной Сентінео

Цей 24-річний актор полюбився дівчинам з підліткового романтичного фільму «Усім хлопцям, яких я любила раніше». Там він показав себе дуже милим хлопчиком, здатним розбивати серця юним дівчаткам. Найбільшу популярність йому принесла роль Хесуса Фостера в останніх трьох сезонах телесеріалу «Фостер».

4 місце – Генрі Кавілл

А ось 37-річний британець став крашем багатьох ще з часів свого перевтілення у Супермена у фільмах про супергероїв. Тоді так і хотілося потрапити у біду, щоб цей красень врятував. Друга хвиля зітхань по Генрі почалася, коли вийшов містичний фентезі-серіал «Відьмак». Усі чекають на новий сезон лише заради цього красунчика. Побільше напівголих сцен!

3 місце – Джейкоб Елорді

Про таке підліткове кохання, як було у Ноа Флінна та Ель Еванс у фільмі «Калейдоскоп поцілунків» мріяла кожна дівчинка у шкільні роки. Тому не дивно, що невдовзі вже вийде третя частина цієї історії. Глядачам настільки подобається спостерігати за сексуальним 23-річним австралійським актор, що ромком постійно збирає хороші рейтинги.

2 місце – Мікеле Морроне

Ніхто не любить цього гарячого красеня так, як телеведуча Міла Єрємєєва. Але все ж багато жінок розділяють її захоплення Мікелем після фільму «З65 днів». Цей жорсткіший польський варіант «50 відтінків сірого» підкорив не одну дівчину, показавши силу та грубість 30-річного італійця. Не дарма цей фільм побив рекорди Netflix за переглядами.

1 місце – Реге Пейдж

І заслужене перше місце у рейтингу дісталося саме виконавцю ролі герцога Гастінгса у серіалі «Бріджертони». В історичній драмі він постав справжнім джентельменом з хорошим знанням сексуального життя. Саме він навчив юну Дафну Бріджертонам чуттєвості та близькості. 31-річний британець безперечно найгарячіший актор після усіх тих еротичних сцен, які були показані у серіалі.

Фото: Getty Images

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