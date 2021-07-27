Люцифер 6 сезон: дата виходу фільму

Стрімінговий сервіс Netflix опублікував тизер шостого сезону серіалу «Люцифер» та назвав дату його виходу.

Коли вийде «Люцифер» 6 сезон?

Як стало відомо на онлайн-заході Comic-Con @ Home 2021, шостий сезон серіалу «Люцифер» стане завершальним для шоу. Netflix покаже десять серій останнього сезону серіалу, який вийде вже 10 вересня.

У фінальному сезоні «Люцифера» ми дізнаємося, що трапилося після того, як Люцифер повернув Хлою до життя та став новим Богом.

Нагадаємо, що серіал «Люцифер» створений за мотивами коміксів Ніла Геймана і Сема Кейта. Він розповідає про грішного ангела Люцифера Морнінгстар, який вирішує трохи пожити на Землі, щоб краще зрозуміти людей. Для цього він відправляється в Лос-Анджелес – Місто Ангелів. Там він стає помічником детектива поліції Хлої Деккер.

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