Чи буде 2 сезон продовження «Секс у великому місті»? Гучна заява

Творці проекту налаштовані на подальші зйомки

Продовження серіалу «Секс у великому місті» під назвою «And Just Like That» набирає все більший інтерес ще до закінчення знімального процесу першого сезону. Культові персонажі в улюбленому Нью-Йорку з новими викликами та історіями. Усім цікаво, яким стало життя Керрі Бредшоу, Міранди Хоббс та Шарлоти Йорк. Тому не дивно, що подібний ажіотаж змушує творців вже задуматися про другий сезон продовження.

Старший продюсер продовження «Секс у великому місті» заявив, що історія тепер вже трьох подружок не обмежиться лише раніше запланованими десятьма серіями. Про це пише видання Daily Mail.

«Майкл (виконавчий продюсер, режисер і сценарист) і Сара Джессіка Паркер планують, що це буде більше, ніж обмежений випуск десяти епізодів на HBO Max, тому чекайте, що скоро буде анонсовано другий сезон», – потішив фанатів один з творців перезапуску.

Фото: Getty Images

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