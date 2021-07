У «Секс у великому місті» повернеться колишня Містера Біга Наташа (ФОТО)

Невже коханий Керрі буде разом з ексдружиною?

У Нью-Йорку продовжують знімати довгоочікуваний камбек легендарного серіалу «Секс у великому місті». Ледь не щодня у мережу потрапляють нові подробиці майбутнього сюжету серіалу з новою назвою «And Just Like That …»

Цього разу фанатів проекту здивувала поява на знімальному майданчику актриси Бріджит Мойнехен, яка зіграла Наташу. На фото, які вдалося зняти на місці зйомок, видно, що на безіменному пальці дівчини красується обручка. В усіх одразу виникли підозри, що Містер Біг міг повернутися до колишньої дружини. Адже, як стало відомо зі злитих сценаріїв проекту, Керрі Бредшоу та її чоловік будуть проходити через важке розлучення. Саме про це колишня секс-колумністка буде розповідати у своєму подкасті.

Нагадаємо, що у продовженні «Секс у великому місті» будуть брати участь Кріс Нот,Сара Джессіка Паркер, Синтія Ніксон та Крістін Девіс. Кім Кетролл, яка зіграла Саманту Джонс, відмовилася від участі.

Десять епізодів серіалу-продовження «Секс у великому місті» вийдуть вже цієї осені. Схрестимо пальчики, щоб сценаристи не перемудрили і не зіпсували улюблену історію мільйонів.

