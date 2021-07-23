Секс в іншому місті Покоління Q 2 сезон: дивитися офіційний трейлер

Три подружки продовжать будувати своє життя у Місті янголів

Серіал «Секс в іншому місті: Покоління Q» повертається! У мережі вже з’явився трейлер другого сезону проекту про стосунки жінок з ЛГБТ-спільноти.

«Секс в іншому місті: Покоління Q» 2 сезон: дивитися трейлер онлайн

У першому сезоні нам показували, як Бетт Портер, Еліс Пісецький і Шейн Маккатчен – жінки нетрадиційної сексуальної орієнтації будують своє життя та стосунки у Лос-Анджелесі. Еліс вдалося пробитися на телебачення і стати зіркою ток-шоу, під час зйомок якого вона зблизилася зі своїми помічницями Фінлі і Софі. Бетт балотується на пост мера Лос-Анджелеса, але їй протистоїть Дені – керівник фармацевтичної компанії і близька подруга Софі. А Шейн, повернувшись на Західне узбережжя напередодні розлучення, возз’єднується з давніми подругами, починаючи нову главу в їх спільної історії. Тепер же у дівчат нові проблеми, нові амбіції та нові мрії, яким потрібно дати раду.

До своїх ролей повернулися Дженніфер Білз, Лейша Хейлі, Кетрін Менніг, Арьєн Менді, Сепіде Моафі, Жаклін Тобон.

Прем’єра 2 сезону серіалу «Секс в іншому місті: Покоління Q» запланована на 9 серпня 2021 року.

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