Вийшов трейлер перезапуску мультика «Чіп і Дейл»: вони вже не ті

Відео з’явилось на офіційній сторінці YouTube стрімінгового сервісу Disney+

Всі ми добре пам’ятаємо ранки дитинства, коли в суботу та неділю прокидаєшся під декілька улюблених мультфільмів. Одним з таких в багатьох завжди був «Чіп і Дейл»: чудернацькі пригоди двох милих бурундучків та їх друзів.

Тож Disney вирішив ще раз окунути всіх в атмосферу дитинства та подарувати мультфільму друге життя. Тільки питання, чи потрібне воно? Адже і перша версія виглядає зараз неймовірною.

Проте в «Чіп і Дейл. Перезапуск» головними героями будуть всі ті же бурундучки, які влаштували собі «спокійне» життя в міському парку. Цікаво, що перезапуск отримає абсолютно новий сюжет та нових другорядних героїв, але знайомі персонажі з всесвіту Disney теж інколи будуть заглядати в гості.

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«Chip ‘n’ Dale: Park Life» (оригінальна назва) буде повністю німим шоу. Головні герої видаватимуть звуки, схожі з мовою, але в більшості все вирішуватимуть жести, події та емоції. Виробництвом мультсеріалу займаються The Walt Disney Company France і Xilam Animation. Ще з нового – бурундучків в перезапуску залишили без одягу, тож втрачається ще один символ оригінальної серії. Проте і в самій компанії Disney+ розповіли, що з оригінальним шоу новий проєкт не буде пов’язаний взагалі.

«Чіп і Дейл поспішають на допомогу» виходив ще на початку 90-х. Все-таки класною була оригінальна версія в дитинстві.

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