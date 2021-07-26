Джолі хоче залишити Пітта без опіки над дітьми: продовження скандалу

Суди на цю тему почались ще 2018 року

У акторки з’явився шанс залишити Пітта без опіки над дітьми після відсторонення судді, який ухвалив рішення, що актор має право на спільну опіку над п’ятьма неповнолітніми дітьми пари.

В ході слухань і вже після ухвалення рішення, Джолі наголошувала на тому, що суддя був упереджений щодо Пітта. Адже раніше він консультував актора з юридичних питань.

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І тепер Анджеліну Джолі почули. Тож, можливо, фінал цієї історії набирає нових обертів та стає продовженням справи. Ех, а яка ж гарна колись була пара.

Фото – Getty Images

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