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Джолі може залишити Пітта без опіки над дітьми: продовження скандалу та подробиці

Джолі хоче залишити Пітта без опіки над дітьми: продовження скандалу

Суди на цю тему почались ще 2018 року

У акторки з’явився шанс залишити Пітта без опіки над дітьми після відсторонення судді, який ухвалив рішення, що актор має право на спільну опіку над п’ятьма неповнолітніми дітьми пари.

В ході слухань і вже після ухвалення рішення, Джолі наголошувала на тому, що суддя був упереджений щодо Пітта. Адже раніше він консультував актора з юридичних питань.

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І тепер Анджеліну Джолі почули. Тож, можливо, фінал цієї історії набирає нових обертів та стає продовженням справи. Ех, а яка ж гарна колись була пара.

Джолі хоче залишити Пітта без опіки над дітьми: продовження скандалу

Фото – Getty Images

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