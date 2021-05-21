Анжеліна Джолі знялася з живими бджолами: Подробиці зйомки для National Geographic

Світ активно обговорює несподівану зйомку Анжеліни Джолі для National Geographic. У кадрі 45-річна актриса позує, покрита живими бджолами, які дзижчать, повзають і літають навколо її обличчя

Таким нестандартним чином National Geographic вирішили привернути увагу громадськості до проблеми зникнення бджіл. І, треба зазначити, їм це вдалося. Короткий ролик менше ніж за добу облетів весь світ!

Анжеліна Джолі довгий час працювала з УВКБ ООН в якості спеціального посла, зараз же актриса співпрацює також з ЮНЕСКО і Guerlain в рамках ініціативи «Жінки за бджіл», мета якої – до 2025 року побудувати 2500 бджолиних вуликів і вивести поголів’я в 125 мільйонів бджіл, при цьому навчаючи і підтримуючи 50 бджолярів-жінок. Щоб просувати ініціативу Всесвітнього дня бджіл, Анжеліна у співпраці з National Geographic створила портрет, покритий бджолами.

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Фотографом проекту став Ден Вінтерс, який розповів подробиці неймовірно хвилюючою зйомки:

– Я бджоляр, і коли мені дали завдання працювати з Анджеліною Джолі, моєю головною турботою була безпека. Зйомка під час пандемії за участю повної команди і живих бджіл дещо ускладнили роботу. І я знав, що єдиний спосіб домогтися бажаного ефекту для фотографії – це використовувати ту ж техніку, яку Річард Аведон використовував 40 років тому для створення свого культового портрета бджоляра. Я запросив допомогти мого друга Конрада Буффара, майстри-бджоляра. Він зв’язався з ентомологом, який створив свого часу спеціальний феромон для Аведона, і працював з ним, щоб відобразити образ бджоляра Рональда Фішера, який з’явився в його книзі «Американський Захід».

– Ми використовували італійських бджіл, який були спокійні протягом всієї нашої зйомки. Всі на знімальному майданчику, крім Анжеліни, були в захисних костюмах. Щоб бджоли заспокоїлися, повинно було бути тихо і досить темно. Я наніс феромон на ті місця на її тілі, де за моїм задумом, бджоли повинні були зібратися разом.

– Ми також помістили велику кількість бджіл на дошку, яка розташовувалася перед поясом актриси. Анжеліна стояла зовсім нерухомо, покрита бджолами, 18 хвилин і залишилася без жодного укусу!

– Бджоли завжди викликають у мене захват. Я думаю, що ця зйомка також справила сильне враження на всіх присутніх, і наш проект до Всесвітнього дня бджіл залишить свій слід в історії фотографії. Створюючи цей портрет рівно 40 років потому, сьогодні ми не тільки вшановуємо бджіл та бджолярів всюди, а й вшановуємо Аведона, його культовий образ і техніку, за допомогою якої він був отриманий.

За матеріалами nationalgeographic.com

Фото: nationalgeographic.com / IStock

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