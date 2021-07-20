Сексуальне виховання 3 сезон: дивитися офіційний трейлер

Стрімінговий сервіс Netflix опублікував трейлер 3 сезона серіалу «Сексуальне виховання».

«Сексуальне виховання» 3 сезон: дивитися трейлер онлайн

Нове відео не можна назвати класичним трейлер, це, скоріше, звернення персонажів з представленням нової директорки школи Moordale Secondary. Новий навчальний рік розпочнеться з протистояння учнів та нової директорки.

«З новими директоркою, формою та настановами – час змін у Moordale Secondary», – говориться у відео.

До своїх ролей повернуться Джилліан Андерсон, Аса Баттерфілд, Нкуті Гатва, Емма Макей та Кедар Вільмс-Стріл. Новою директоркою стане Джемайма Кірк.

Прем’єра 3 сезону серіалу «Статеве виховання» запланована на 17 вересня 2021 року.

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