Сексуальне виховання 3 сезон: дивитися офіційний трейлер

Каст «Статевого виховання» представив нову директорку школи у трейлері 3 сезону
Стрімінговий сервіс Netflix опублікував трейлер 3 сезона серіалу «Сексуальне виховання».
«Сексуальне виховання» 3 сезон: дивитися трейлер онлайн
Нове відео не можна назвати класичним трейлер, це, скоріше, звернення персонажів з представленням нової директорки школи Moordale Secondary. Новий навчальний рік розпочнеться з протистояння учнів та нової директорки.
«З новими директоркою, формою та настановами – час змін у Moordale Secondary», – говориться у відео.
До своїх ролей повернуться Джилліан Андерсон, Аса Баттерфілд, Нкуті Гатва, Емма Макей та Кедар Вільмс-Стріл. Новою директоркою стане Джемайма Кірк.
Прем’єра 3 сезону серіалу «Статеве виховання» запланована на 17 вересня 2021 року.
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