Акторки Секс у великому місті зібралися на читці сценаріїв (ФОТО)

Зірки готуються до зйомок продовження проекту

Шаленійте від радості фанатки та фанати легендарного серіалу «Секс у великому місті», адже Сара Джессіка Паркер, Синтія Ніксон і Крістін Девіс вже зібралися для першої читки сценарію ребуту улюбленого проекту! Про це стало відомо з Instagram виконавиці ролі Керрі Бредшоу.

У соцмережі Сара Джессіка Паркер опублікувала спільне фото разом з Синтією Ніксон і Крістін Девіс, підписавши його «Знову разом». Нагадаємо, що Кім Кетролл, яка зіграла Саманту Джонс, від участі у продовженні відмовилася. Це перше воз’єднання Паркер, Ніксон і Девіс на знімальному майданчику після виходу фільму «Секс у великому місті 2» у 2010 році.

Нагадаємо, що серіал-продовження «Сексу у великому місті» під назвою «And Just Like That» покаже глядачам 50-річних Керрі Бредшоу, Шарлотту Йорк і Міранду Хоббс. Цікаво, яким секс став за ці 10 років, що ми не бачилися.

Фото: Getty Images

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