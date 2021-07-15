Меган Маркл спробує себе у ролі продюсерки Netflix

Селебріті повертається у кіноіндустрію в новому амплуа

Netflix, зустрічай нову співробітницю! Адже віднедавна дружина принца Гаррі Меган Маркл зайняла посаду виконавчого продюсеру мультсеріалу на стрімінговій платформі. Про це повідомляє People.

Відомо, що проект, над яким буде працювати Меган Маркл, буде називатися «Перлина». Він розповість про пригоди 12-річної дівчинки, яка взяла собі за приклад по життю впливових жінок світу.

«Як і багато дівчат її віку, наша героїня Перлина знаходиться на шляху самопізнання, намагаючись подолати повсякденні життєві проблеми», – сказала герцогиня Сассекська.

Окрім Меган Маркл, над мультсеріалом працюватимуть Девід Ферніш, Керолайн Сопер, Ліз Гарбус, Ден Коган, Аманда Ринда. Зараз проект перебуває на стадії розробки, тому дати прем’єри поки не називають.

Фото: Getty Images

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