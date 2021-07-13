Меган Маркл та принц Гаррі отримають кругленьку суму за відмову від третьої дитини

Благодійна організація прагне зменшити перенаселення планети

Меган Маркл та принцу Гаррі пообіцяли виплатити 500 тисяч фунтів, якщо вони офіційно відмовляться від ідеї розширення своєї родини. Таку пропозицію подружжю зробила благодійна організація Population Matters, яка виступає проти перенаселення планети.

«Вибираючи і публічно заявляючи про свій намір обмежити свою сім’ю двома дітьми, герцог і герцогиня Сассекські допомагають забезпечити краще майбутнє своїм дітям і є прикладом для наслідування для інших сімей. Чим менша сім’я, тим менший наш негативний вплив на Землю. Це дає більше шансів всім нашим дітям, їхнім дітям і майбутнім поколінням процвітати на здоровій планеті. Ми дякуємо Гаррі і Меган за те, що вони прийняли це розумне рішення», – завили в організації.

В Population Matters вважають, що усі охочі мати дітей повинні обмежуватися у їхній кількості, щоб зберегти планету від перенаселення. А оскільки у Меган та Гаррі вже є син та донька, то вони можуть свідомо підтримати таку позицію та показати хороший приклад іншим батькам. Свою компенсацію герцоги планують віддати на благодійність.

Фото: Getty Images

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