Інтерв'ю Меган Маркл і принца Гаррі для Опри номінували на Еммі 2021

Викриття королівської родини можуть отримати престижну премію

Організатори американської телевізійної премії «Еммі» оголосили список номінантів цього року. Серед претендентів на статуетку «Еммі-2021» також представлені і Меган Маркл та принц Гаррі, а точніше – їхнє скандальне інтерв’ю для Опри Вінфрі, яке вийшло 7 березня.

Інтерв’ю, яке наробило значного шуму для королівської родини, потрапило до номінації «видатний документальний або спеціальний випуск». Конкурентами за статуетку у цій категорії для інтерв’ю Опри Вінфрі стали шоу «My Next Guest Needs No Introduction», «United Shades of America», «VICE» та «Stanley Tucci: Searching for Italy».

Нагадаємо, що церемонія оголошення переможців «Еммі-2021» пройде вже 19 вересня у Лос-Анджелесі. Цікаво, чи зможе скандальна історія герцогів Сассекських перемогти.

Фото: Getty Images

