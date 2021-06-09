Незвичайний лот: Тіна Кароль продає свій відбиток пальця
Усі отримані кошти підуть на майбутній україномовний альбом артистки
Українська співачка Тіна Кароль виставила на аукціон унікальний NFT лот цифрового мистецтва. Зірка готова продати свій незвичайни автограф – власний відбиток пальця. За допомогою коштів виручених за нього артистка збирається розвивати свій майбутній україномовний проект «Молода кров». У ньому Тіна Кароль презентує колоборації з різними молодими виконавцями.
«Этот NFT лот объединяет два мира – музыкальный и токенизированный. Цифровое и аналоговое искусство стирает границы. Миссия проекта «Молода кров» открыть для широкой аудитории новые имена, пополнить каталог украинской музыки и обратить внимание слушателей на украинскую молодую поп-культуру. Это проект воссоединения и единства, поэтому его выход приурочен к 30-той годовщине Независимости Украины», – написала Тіна Кароль у своєму Instagram.
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