Оля Полякова – Взрослая девочка: дивитися онлайн прем'єру кліпу

Оля Полякова – «Взрослая девочка»: дивимося новий кліп!
Суперблондинка Оля Полякова стала першою в світі артисткою, яку клонували. Тепер співачка як ніколи доступна народу — її можна замовити на своє свято буквально одним кліком. В будь-якій кількості
Така зав’язка нової роботи Олі Полякової — кліпу на пісню «Взрослая девочка», прем’єра якого відбулася у п’ятницю, 9 липня. Сюжет відео і пісні — про те, що в потоці справ і життєвих турбот потрібно берегти свою внутрішню дівчинку: піклуватися про неї, пестити й регулярно вигулювати. Такий антистресовий рецепт від Олі Полякової є надзвичайно актуальним в постковідну епоху. Крім того, відео втілює у собі мрію кожного артиста: наплодити своїх клонів і підраховувати прибуток, забувши про труднощі гастрольного графіку та «життя на колесах» по розбитих дорогах.
Прем’єра кліпу Олі Полякової «Взрослая девочка»: дивися онлайн
Над найекспериментальнішим кліпом співачки працював Любомир Левицький — знаменитий український режисер, що працює в Голлівуді. Левицький не спеціалізується на музичних відео, але для Полякової зробив виняток. Режисер створив технічно складну, амбітну роботу, головну роль в якій виконала зірка комедійної франшизи «Скажене весілля» Ірина Приходько.
«Взрослая девочка» — безумовно новий етап в кар’єрі Полякової. Навіть в музичному плані трек не схожий на все, що раніше випускала артистка, і містить в собі тонке та глибоке посилання на епоху «нульових». Над піснею працювали Дмитро Сисоєв — постійний співавтор Олі, відповідальний за її хіти «Лед тронулся» і «Эй, секундочку», та відомий український музикант Мирослав Кувалдін.
Оля Полякова – «Взрослая девочка»: текст пісні
Взрослая девочка хочет гулять
Грустные мысли мешают ей спать
Плойка нагрелась, закончился лак
В комнате музыка, легкий бардак
Взрослая девочка, но та еще коза
И черные стрелочки рисуешь на глазах
Ты взрослая девочка и нет пути назад
Тебя тяжело найти, но просто потерять
Взрослую девочку трудно понять
Дети растут и для них «ты же мать»
Ты можешь все — и в избу, и коня
Но иногда вспомни и про себя
Проносятся дни, пролетают года
Вчера ты — никто, а сегодня — звезда
Что было, что будет — не стану гадать
Я счастье свое не устала искать
Нагадаємо, що 26 жовтня 2021 року в київському «Палаці Спорту» Оля Полякова дасть фінальний концерт в рамках шоу-програми «Королева ночи». За останні три роки ця програма настільки прийшлася до душі публіці, що принесла Поляковій статус найбільш гастролючої співачки України. Всього артистка виступала з «Королевой ночи» близько 400 разів, в тому числі відігравши рекордне шоу на стадіоні «Арена Львів», що зібрало 35 тисяч людей.
Читай також:
Знову в інста-ефірі: Оля Полякова повертає «Полявидение»
«Раніше мене роздирали комплекси, нерішучість, протиріччя»: Оля Полякова розповіла, як її змінив чоловік