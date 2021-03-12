Оля Полякова розповіла, як її змінив чоловік

Зірка зізналася, якими зараз є її стосунки з коханим

Українська співачка Оля Полякова не особливо любить розповідати журналістам про свої стосунки з чоловіком Вадимом. Але нещодавно в інтерв’ю для «СЛАВА+» артистка розповіла, як чоловік змінив її сприйняття себе та оточення, а також яким зараз є їхнє подружнє життя.

Як зізналася Полякова, початку стосунків з чоловіком вона була зовсім іншою. Фактично, Вадим допоміг Олі змінитися.

– Це та людина, яка навчила мене жити в моменті й радіти. Він показав, що щастя є щодня , немає приводу сумувати. Якщо запитати, як у нього справи, він завжди відповість – «розкішно». І це правда, він так себе відчуває. Раніше мене роздирали комплекси, нерішучість, протиріччя, а він був на лайті. Це мене заспокоювало, – відкрилася зірка.

Також інтерв’юер Слава Дьомін поцікавився, чи вірить Оля Полякова у вічне кохання, на що отримав неочікувану відповідь:

– Яка хімія через 15 років шлюбу? Коли тебе тягне і ти готовий 500 кілометрів їхати, аби дві години провести з людиною. Коли гормони і всі системи організму хочуть продовжувати рід. Таке триває не більше року, максимум три. Кохання – це коли ти вважаєш людину своєю другою половиною, родичем. Це набагато більше.

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