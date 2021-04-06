Оля Полякова повертає Полявидение

Артистка хоче розважити українців на черговому локдауне

5 квітня в Києві ввели новий строгий карантин, тому вже 6 квітня українська співачка Оля Полякова вирішила повернути своє «Полявидение». Успішний проект, який зірка запустила рівно рік тому в період карантину, повертається, щоб радувати людей вдома.

У нових випусках «Полявидение» артистка займеться «розважальною постковідною терапією». У свіжих епізодах Полякова представить програму фізичних вправ, які допомагають їй перебувати в тонусі і зберігати форму, а також поділиться робочою дієтою для схуднення. Плануються і ефіри в Instagram з головними зірками України, а також спортивними тренерами та психологами.

Нове весняне «Полявидение» стартує вже 6 квітня в Instagram Олі Полякової.

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