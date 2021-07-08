Кім Кардаш’ян закриває свій косметичний бренд KKW Beauty
На дітище колишньої Каньє Веста чекає трансформація
Кім Кардаш’ян збирається закрити свій бренд KKW Beauty. Невже на такий радикальний крок зірка зважилася через розлучення з репером Каньє Вестом? І так, і ні.
Насправді, свій бренд KKW Beauty Кім Кардаш’ян збирається прикрити лише на деякий час. Селебріті хоче зайнятися ребрендингом та змінити усе у своєму бізнесі.
«Велике спасибі за те, що ви були зі мною в цьому неймовірну подорож, я обіцяю, що ми не підемо надовго», – написала зірка в своїй заяві в Instagram.
У мережі подейкують, що ймовірно через розлучення з назви бренду зникне літера W, бо Кім Кардаш’ян збирається відмовитися від прізвища Каньє Веста. Але інсайдери стверджують, що Кім збирається розробити нові продукти з новими формулами та упаковками. Як повідомляє TMZ, перезапуск сайту KKW – це спосіб об’єднати всю продукцію Кім в одному місці, включаючи бренд одягу Skims.
Фото: Getty Images
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