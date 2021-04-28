Кім Кардаш’ян знайшла нового бойфренда

Селебріті не захотіла залишатися самотньою

Американська зірка реаліті Кім Кардаш’ян вже знайшла нового хлопця після розлучення з репером Каньє Вестом. Про це пише видання Daily Mail.

Хоча зоряне подружжя ще не оформило розставання на паперах офіційно, але Кім Кардаш’ян вирішила не гаяти часу та закрутила новий роман. Принаймні, таки чутки поповзли у західних ЗМІ. Хто ж став новим обранцем селебріті? Якщо вірити чуткам, то колишня Каньє Веста зараз зустрічається з юристом і політичним репортером CNN Ваном Джонсом.

Офіційно ні Кім, ні Ван чуток не коментують. Але користувачі соціальних мереж все встигли прокоментувати можливі стосунки селебріті.

– Кім використовувала Каньє, щоб зміцнити своє становище в світі моди. Тепер вона використовує Вана Джонса, щоб він допоміг їй просунутися на юридичному поприщі і зарекомендувати себе як адвоката, – написав один з користувачів

Фото: Getty Images

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