Маша Єфросініна вперше знялася оголеною: «Подобаюся собі, як ніколи»

Телеведуча поділилася кадрами першої у житті зйомки без одягу та відверто розповіла про свої комплекси

Маша Єфросініна не перестає дивувати новими досягненнями та сміливими проектами! Тільки минулого тижня телеведучу вітали з тим, що вона потрапила в ТОП-100 найвпливовіших людей України, а сьогодні у шанувальників з’явився ще один привід захоплюватися нею. Так, Єфросініна знялася у соціальному ролику відомого українського бренду нижньої білизни, амбасадором якого вона є. Він приурочений до презентації нової колекції і несе в собі глибокий меседж – про прийняття себе, турботу та любов до власного тіла.

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У кадрі Маша Єфросініна предстала в напівпрозорій білизні чорного кольору. Це перша оголена зйомка в житті телеведучої, і зважитися на цей сміливий крок їй було дуже непросто. Про це вона розповіла на офіційній сторінці в Instagram, опублікувавши рекламний ролик і додавши до нього відвертий пост-сповідь:

«У 12 років, коли у мене виросли груди, я сказала мамі, що в школу більше не піду – всіх дівчаток, які носять бюстгальтери, хлопчаки обзивають коровами з дойками… У 15 років під час уроку танців учитель кричав на всіх нас, що ми жирні… У 19 років під час сексу хлопець сказав мені, що ніколи до цього не спав з товстункою… Далі ви все більш-менш знаєте: про зайву вагу, про пересуди, про схуднення і про те, як я не люблю цю тему… Мій стиль в одязі називали чернечим. Я ж, застібаючись на всі ґудзики, повторювала витончену, як мені здавалося, фразу: «сексуальність у очах, а не в одязі». До сих пір мені трапляються мої ж інтерв’ю, де я стверджую, що ніколи не знімуся в білизні… Але ця історія не про першу оголену зйомку в моєму житті, а про мій шлях до свого тіла. Тіла, яке зі мною пережило ВСЕ, яке пробачило мені катування над ним і ненависть. Тіла, яке в один момент сказало мені: «або давай полюбимо одне одного, або все, що ти робиш з нами – тупа та бездарна трата твого безцінного життя…»

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За словами Маші Єфросініної, коли вона прийняла себе, навчилася чути, любити та піклуватися про своє тіло, її життя стало набагато кращиим. Саме тому телеведуча зважилася на цю сміливу зйомку: їй було важливо показати всім дівчатам, що кожна з них унікальна та красива, і їм не варто соромитися себе.

«Сьогодні я подобаюся собі, як ніколи, навіть коли бачу, що я далека від модельних стандартів… Як тільки я прийняла свої особливості, перестала думати про те, як реагують оточуючі на мою турботу про себе та бачення себе, моє тіло стало моїм найкращим союзником, і воно стало кращим! – написала в Instagram Маша Єфросініна. – Знаю, що в примірочних магазинів по всій Україні – тисячі таких дівчат, якою була я ще декілька років тому, – невпевнених у собі, хто дивиться з жахом на себе в дзеркалі, які забули про те, що знищена кимось самооцінка – це не вирок! І ось сьогодні я з гордістю зізнаюся вам у своїй перемозі над комплексами… І простягаю руку кожній із вас, хто переживає те саме, що і я багато років свого життя!»

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