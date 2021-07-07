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Адвокат Брітні Спірс звільнився після 13 років судів про опікунство

Адвокат Брітні Спірс звільнився після 13 років судів про опікунство

Тепер артистку представлятиме хтось інший

Адвокат Сем Інгхем, який з 2008 року працював з Брітні Спірс у справі про опікунство її батька над нею, звільнився. Про це свідчать  документи суду Лос-Анджелеса, пише видання Deadline.

Після того, як це рішення остаточно затвердить суд, Брітні Спірс повинні призначити нового адвоката. Адже свою участь у справі про опікунство вирішила припинити і юридична компанія Loeb & Loeb.

За 13 років роботи над справою Брітні Спірс Сем Інгхем заробив мільйони доларів. Як пише видання Forbes, за свої послуги адвокат бере 475 доларів за годину.

Сема Інгхема неодноразово звинувачували в надмірній лояльності до батька співачки Джеймі Спірсу, який зараз має право офіційного опікунства над Брітні. А 23 червня під час виступу в суді Брітні Спірс сказала, що адвокат просив її «тримати язик за зубами» про деякі речі під час слухання. За словами співачки, свого часу вона не вибирала його адвокатом і не мала можливості найняти іншого.

Фото: Getty Images

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