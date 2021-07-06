Брітні Спірс завершує співочу кар’єру

Менеджер зірки шокував неочікуваною заявою

Американська співачка Брітні Спірс збирається піти зі сцени. Принаймні, про це заявив менеджер артистки Ларрі Рудольф, після чого звільнився.

Після скандалу, що спалахнув над повернення Брітні Спірс контролю над її життям, менеджер селебріті вирішив швидко обірвати професійні контакти з нею після 25 років роботи. Він надіслав офіційний лист батьку співачки Джеймі Спірсу і Джоді Монтгомері, яка тимчасово виконує обов’язки її опікуна.

«Минуло понад два з половиною роки з того часу, як ми з Брітні в останній раз спілкувалися. І тоді вона мені повідомила, що хоче взяти перерву в роботі на невизначений термін. Сьогодні мені стало відомо, що Брітні заявила про свій намір офіційно завершити кар’єру. Як ви знаєте, я ніколи не мав відношення до опіки над нею, тому я не знаю багатьох деталей. Спочатку я був найнятий на прохання Брітні, щоб допомагати їй в її кар’єрі. І як менеджер я вважаю, що в інтересах Брітні мені краще буде піти з її команди, оскільки в моїх професійних послугах більше нема потреби. Будь ласка, прийміть цей лист як офіційну відставку. Я завжди буду пишатися тим, чого ми досягли за 25 років нашої спільної роботи. Я бажаю Брітні здоров’я і щастя, і я буду завжди поруч, якщо я коли-небудь знову їй знадоблюся, як і завжди був», – заявив менеджер Брітні Спірс.

Після слухання щодо повернення Брітні Спірс контролю над її життям співачка заявила, що не повернеться на сцену, поки батько залишатиметься її опікуном. Схоже, що менеджер співачки просто захотів вийти з епіцентру скандалу.

Фото: Getty Images

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