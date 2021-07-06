Дженніфер Лопес прокоментувала роман з Беном Аффлеком

Селебріті не приховує радість від щасливих стосунків

Після того, як папараці неодноразово ловили Дженніфер Лопес та Бена Аффлека в обіймах та за поцілунками, сенсу у секретності їхнього роману більше нема. Тепер актори не приховують свої стосунки. А сама Джей Ло навіть офіційно почала їх коментувати.

Нещодавно в інтерв’ю із Зейном Лоу в Apple Music 1 Дженніфер Лопес зізналася, що надзвичайно щаслива.

«Я дуже щаслива. Я знаю, що люди завжди питають: «Як справи? Що відбувається? Ти в порядку?» Мені ніколи не було краще. Я дійсно потрапила в таке місце в моєму житті, де мені чудово. І я думаю, що коли ти потрапляєш в це місце, з тобою відбуваються дивовижні речі, про які ти навіть не підозрюєш, що вони могли відбутися знову. І ось де я перебуваю зараз», – поділилася Джей Ло.

Фото: Getty Images

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